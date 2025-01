Confirmou-se o encontro que se esperava no Open da Austrália. Novak Djokovic junta-se a Jaime Faria na segunda ronda da competição.

O tenista sérvio ultrapassou o norte-americano Basavareddy por 3-1. Djokovic até perdeu o primeiro set por 4-6, mas contando com algumas cãibras do adversário respondeu com um parcial de 3-0 [6-3, 6-4 e 6-2].

Com este triunfo, o atual sétimo do ranking ATP e recordista de títulos Grand Slam, com dez Open da Austrália já conquistados, vai defrontar o número dois português.