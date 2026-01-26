Open da Austrália: eliminação da campeã Keys ajuda a marca histórica
Pela primeira vez desde 1968, os seis cabeças de série masculinos e femininos estão nos quartos de final de um «major»
Pela primeira vez desde 1968, os seis cabeças de série masculinos e femininos estão nos quartos de final de um «major»
A campeã em título, Madison Keys, despediu-se do Open da Austrália em ténis, que se tornou no primeiro major na era open a contar com os primeiros seis cabeças de série masculinos e femininos nos quartos de final.
Vencedora em Melbourne Park no ano passado, a número nove mundial foi eliminada nos oitavos de final pela compatriota e amiga Jessica Pegula, que se impôs com os claros parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.
«Obviamente que não queria que terminasse aqui. […] Regressar, ser a campeã em título, lidar com toda a pressão extra e os nervos… estou orgulhosa de como lidei com a situação», admitiu Keys, confessando que agora irá torcer pela sexta classificada do ranking WTA.
Com a vitória frente à campeã de 2025, Pegula tornou-se, aos 31 anos e 328 dias, na mais velha norte-americana na era open (a partir de 1968) a derrotar a campeã em título num torneio do Grand Slam, superando a lendária Serena Williams, que fez o mesmo com 31 anos e 243 dias na edição de 2013 de Roland Garros.
Nos quartos de final, a número seis mundial irá defrontar outra compatriota, no caso Amanda Anisimova, que derrotou a chinesa Wang Xinyu, por 7-6 (7-4) e 6-4.
Finalista no Open dos Estados Unidos e em Wimbledon, os dois últimos eventos do Grand Slam da temporada passada, Anisimova vai estrear-se nos “quartos” do Happy Slam, fase para a qual também se apuraram a polaca Iga Swiatek (número dois mundial) e a cazaque Elena Rybakina (quinta tenista do ranking WTA), que se defrontam na próxima ronda.
The women's singles final eight is STACKED 🤯#AO26 pic.twitter.com/TDJ4tYFGxm— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026
Do lado dos homens, e depois das dificuldades sentidas na ronda anterior, o italiano Jannik Sinner despachou o seu compatriota Luciano Darderi, 25.º tenista mundial, por 6-1, 6-3 e 7-6 (7-2), em duas horas e nove minutos, qualificando-se pela quarta vez para os quartos de final em Melbourne Park.
Bicampeão em título, o vice-líder do ranking ATP somou a 18 vitória seguida em Melbourne, sendo já o detentor da quinta maior série de triunfos consecutivos em singulares masculinos no major australiano na era open – a maior pertence a Novak Djokovic, com 33.
Nos quartos de final, Sinner vai reencontrar o norte-americano Ben Shelton, tenista que derrotou nas meias-finais em Melbourne no ano passado (e outras sete vezes em outros oito duelos entre ambos).
«Queria regressar aqui, oferecer-me uma nova oportunidade e deixar tudo no court [frente a Sinner]», declarou Shelton (sétimo no ranking ATP), que afastou Casper Ruud com os parciais de 3-6, 6-4, 6-3 e 6-4, em duas horas e 36 minutos.
Três vezes finalista de majors, o norueguês, 13.º do ranking ATP, agravou ainda mais o seu péssimo registo contra tenistas do top-10 em Grand Slams, somando a nona derrota em 10 encontros.
No outro encontro do quadro masculino disputado esta segunda-feira, Lorenzo Musetti confirmou a tendência de triunfos entre os principais favoritos e afastou o norte-americano Taylor Fritz, nono classificado da hierarquia mundial, vencendo por 6-2, 7-5 e 6-4, em duas horas e três minutos.
Quinto cabeça de série, o italiano terá pela frente nos “quartos” Novak Djokovic, o recordista de títulos do Grand Slam (24) e do Open da Austrália (10), que beneficiou da desistência de Jakub Mensik nos oitavos de final.
«Já jogámos muitas, muitas vezes e cada vez é uma lição. É uma enorme honra partilhar o court com ele. Espero que o ritmo de hoje, com um grande encontro, me dê sorte. Sinto-me preparado para levá-lo ao limite», antecipou Musetti, que perdeu nove dos 10 duelos com o experiente sérvio.
Four HUGE matchups 🍿#AO26 pic.twitter.com/eFkAyJ7pFG— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026