Open da Austrália: Faria no quadro principal, mas sorteio foi duro para lusos
Na primeira ronda do torneio, lisboeta terá pela frente Arthur Cazaux e Nuno Borges defronta Auger-Aliassime
O português Jaime Faria garantiu o acesso ao quadro principal do Open da Austrália, ao vencer o argentino Marco Trungelliti na final da qualificação para o primeiro evento do Grand Slam da temporada.
Em Melbourne, o jovem de 22 anos bateu o veterano de 35 anos em dois parciais, por 7-6 (7-5) e 6-3, ao fim de uma hora e 37 minutos.
O encontro começou equilibrado e foi só no tie-break do primeiro set que o lisboeta, 151.º do mundo, conseguiu superiorizar-se ao número 130 do ranking ATP.
Trungelliti, 18.º cabeça de série da qualificação do Open da Austrália, pareceu acusar o desaire e entrou mal no segundo parcial, permitindo a Faria quebrar os primeiros dois jogos de serviço do argentino.
Com ambos os tenistas a falharem muito no serviço, acabou por ser o lisboeta a conseguir fechar a partida.
Na primeira ronda do Open da Austrália, Jaime Faria vai defrontar o francês Arthur Cazaux (67.º), um duelo inédito. Quanto a Nuno Borges (46.º) terá pela frente Felix Auger-Aliassime, número sete do mundo, que conquistou três torneios em 2025.
O sorteio da variante de pares, que inclui a dupla composta pelo português Francisco Cabral e pelo austríaco Lucas Miedler, está marcado para sábado.
