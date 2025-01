O mau tempo adiou a estreia de Jaime Faria no Open da Austrália, na abertura do primeiro major da temporada em Melbourne.

Assim, o tenista português vai entrar em ação na segunda-feira, no mesmo «court» onde o número um nacional e 33 do mundo, Nuno Borges, também vai jogar, no caso contra o francês Alexandre Muller (58.º).

Numa jornada inaugural chuvosa, que, ao fim de mais de seis horas de interrupção, obrigou ao adiamento de muitos dos encontros agendados para este domingo, Sabalenka, líder do ranking WTA, iniciou a corrida pelo terceiro título consecutivo com uma vitória sobre a norte-americana Sloane Stephens, por 6-3 e 6-2.

Apesar da expectativa para o embate entre duas campeãs de torneios do Grand Slam, Sabalenka não deu hipóteses à vencedora do Open dos Estados Unidos de 2017. Por isso, a bielorrussa marcou duelo na segunda ronda com a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (54.ª WTA).

Na vertente masculina, Alexander Zverev, número dois mundial, confirmou o favoritismo sobre o francês Lucas Pouille (103.º ATP), com três parciais de 6-4.