Jogaço!



Daniil Medvedev recuperou de uma desvantagem de dois sets e bateu o Felix Auger-Aliassime, apurando-se para as meias-finais do Open da Austrália.



O número dois do mundo foi completamente dominado pelo jovem canadiano nos primeiros dois parciais: 6-7 (4) e 3-6. No entanto, o russo conseguiu recuperar no tie break do terceiro set, apresentando-se melhor após a interrupção devido à chuva.



Apesar de ter perdido a terceira partida, Auger-Aliassime continuou a dificultar a tarefa a Medvedev, finalista vencido na edição de 2021, e beneficiou de um match-point no serviço do adversário. O campeão do US Open aguentou-se e fechou o parcial por 7-5.



Um break logo no início do quinto set acabou por fazer cair a maratona de quatro horas e 42 minutos a favor do principal candidato a vencer o major australiano.

Medvedev vai defrontar Stefanos Tsitsipas. O grego fez um dos melhores jogos em muito meses e derrotou o jovem italiano Jannik Sinner em três sets: 6-3, 6-4 e 6-2.