Daniil Medvedev derrotou Stefanos Tsitsipas na segunda meia-final do Open da Austrália e vai discutir a vitória no primeiro Grand Slam da temporada com Rafael Nadal.

Meses depois de ter negado, nos Estados Unidos, a Novak Djokovic a conquista do 21.º título do Grand Slam da carreira, o tenista russo tentará fazer o mesmo na final de domingo diante do espanhol, sabendo que, se vencer, rouba a liderança do ranking a Novak Djokovic e assume pela primeira vez na carreira o topo do ATP World Tour.

A meia-final diante de Tsitsipas foi superada em quatro sets, pelos parciais de 7-6 (7-5), 4-6, 6-4 e 6-1 num encontro com a duração de 2h30m e que teve um momento de alta tensão. Já perto do final do segundo set, Medvedev queixou-se que Tsitsipas estava a receber instruções do pai (coaching é proibido nos torneios ATP) e, furioso, chegou mesmo a insultar o árbitro de cadeira.

Vencedor do último torneio do Grand Slam (Open dos Estados Unidos), Medvedev vai marcar presença na terceira final de um major e segunda seguida na Austrália.