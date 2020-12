Pedro Sousa vai ter entrada direta no quadro principal do Open da Austrália.

O tenista lisboeta, 105.º melhor tenista do ATP World Tour, beneficiou da desistência de Roger Federer e a posição que ocupa da hierarquia permite-lhe ocupar o lugar deixado vago pelo suíço.

Portugal terá assim dois tenistas com entrada direta no primeiro Grand Slam do ano, que se realiza de 8 a 21 de fevereiro em Melbourne: Pedro Sousa e João Sousa.