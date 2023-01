Realizou-se na madrugada desta quinta-feira o sorteio do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada de ténis. Com isso, ficou a conhecer-se a sorte de João Sousa e Nuno Borges, os dois portugueses com presença no quadro principal.

Sousa, o melhor português do ranking (número 82), vai defrontar o espanhol Roberto Bautista Agut, 26.º do ranking ATP. Será o sétimo encontro entre os dois, com três vitórias para cada lado.

Por sua vez, Borges (112.º do ranking), que vai estrear-se no torneio de Melbourne, tem pela frente o italiano Lorenzo Sonego, número 44 do mundo. Este duelo é uma estreia.

De resto, e no panorama geral, destaque para Novak Djokovic e Rafael Nadal: os dois são porventura os maiores candidatos ao título e ficaram em lados opostos do quadro, o que significa que só poderão defrontar-se numa eventual final.