João Sousa foi eliminado na 1.ª ronda do Open da Austrália.

O tenista português caiu aos pés do argentino Federico Delbonis em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (com 7-3 no tie-break), num encontro que teve a duração de duas horas e 18 minutos.

Apesar de pior cotado no ranking (76.º), Delbonis foi quase sempre mais consistente do que Sousa (59.º), que falha assim o duelo com Rafael Nadal na 2.ª ronda do Grand Slam inaugural da temporada.