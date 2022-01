Stefanos Tsitsipas fechou o lote dos participantes nos quartos de final do torneio masculino do Open da Austrália.

O tenista grego derrotou o norte-americano Taylor Fritz num encontro que só ficou decidido na quinta partida e ao fim de três horas e 23 minutos. Tsitsipas cedeu no primeiro set por 4-6, venceu o segundo pelo mesmo resultado, mas voltou a perder o terceiro por 6-4. Condenado a vencer os dois sets seguintes para continuar vivo no primeiro Grand Slam da temporada, Tsitsipas acabou por fazer valer o estatutuo de quarto cabeça de série e impor-se no quarto e quinto sets por 6-3 e 6-4.

Nos quartos de final, o tenista grego vai medir forças com o italiano Jannik Sinner, que nesta segunda-feira afastou o tenista da casa Alex de Minaur pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-3 e 6-4. Quem ganhar, defronta nas meias-finais o vencedor do entre Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev.

O quadro dos quartos de final do Open da Austrália (torneio masculino):

Gael Monfils VS Matteo Berrettini

Denis Shapovalov VS Rafael Nadal

Jannik Sinner VS Stefanos Tsitsipas

Felix Auger-Aliassime VS Daniil Medvedev