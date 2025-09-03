A tenista norte-americana Amanda Anisimova qualificou-se esta quarta-feira, pela primeira vez, para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao derrotar a polaca Iga Swiatek, campeã em 2022 em Nova Iorque.

Na reedição da final de Wimbledon, Anisimova, atual nona da hierarquia mundial, «vingou» a derrota de Londres, ao bater Swiatek, segunda do ranking, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 36 minutos, chegando pela terceira vez às meias-finais de um major, a primeira no torneio nova-iorquino.

Anisimova vai, assim, disputar a presença na final do quarto e último Grand Slam da temporada frente à checa Karolina Muchova, 13.ª do mundo, ou frente à japonesa Naomi Osaka, 24.ª e campeã em 2018 e 2020.