Ténis
Há 25 min
Open dos EUA: Anisimova afasta Swiatek e estreia-se nas «meias»
Tenista norte-americana «vingou» derrota na final de Wimbledon diante da polaca
A tenista norte-americana Amanda Anisimova qualificou-se esta quarta-feira, pela primeira vez, para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao derrotar a polaca Iga Swiatek, campeã em 2022 em Nova Iorque.
Na reedição da final de Wimbledon, Anisimova, atual nona da hierarquia mundial, «vingou» a derrota de Londres, ao bater Swiatek, segunda do ranking, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 36 minutos, chegando pela terceira vez às meias-finais de um major, a primeira no torneio nova-iorquino.
Anisimova vai, assim, disputar a presença na final do quarto e último Grand Slam da temporada frente à checa Karolina Muchova, 13.ª do mundo, ou frente à japonesa Naomi Osaka, 24.ª e campeã em 2018 e 2020.
