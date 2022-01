Os pais de Novak Djokovic saíram em defesa do filho, a partir de uma conferência de imprensa em Belgrado, manifestando-se indignados com a situação do tenista sérvio, atualmente num hotel em Melbourne, a cumprir um período de quarentena e à espera do recurso que apresentou, depois do visto de entrada na Austrália lhe ter sido recusado na passada quarta-feira.

«Hoje podem atirá-lo para uma masmorra, amanhã podem acorrentá-lo. O Novak é o Spartacus [antigo gladiador que liderou uma revolta de escravos contra o Império Romano] de um novo mundo que não tolerará a injustiça, o colonialismo e a hipocrisia», atirou o pai do jogador, Srdjan Djokovic.

A mãe, Dijana, por seu lado, classificou a situação do filho como «escandalosa». «Eles querem cortar-lhe as asas, mas sabemos o quão forte ele é», referiu a senhora Djokovic numa conferência de imprensa em que a família expôs os troféus dos nove Opens da Austrália já vencidos pelo número um mundial.

«Eles mantêm o Novak em cativeiro. Atropelam o Novak, para atropelar a Sérvia e o povo sérvio», acrescentou o pai perante a imprensa sérvia, lançando ainda duras criticas ao primeiro-ministro australiano. «O Morrison e sua equipa ousaram atacar Novak para colocar a Sérvia de joelhos. Não tem nada a ver com o desporto, é política. Novak é o melhor jogador do mundo, mas algumas centenas de milhões de pessoas no Ocidente não o suportam», destacou ainda o progenitor.

A família Djokovic anunciou ainda que vai organizar uma manifestação de apoio a Djokovic junto do parlamento sérvio no centro de Belgrado.