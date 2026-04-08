A polícia foi chamada ao Open Comunidad de Madrid, na terça-feira, a pedido de um tenista jordano depois de se terem ouvido insultos e ameaças de teor racista das bancadas, ao que tudo indica, proferidos por apostadores que não estavam satisfeitos com o desenrolar da partida.

Aconteceu no duelo entre o jordano Abdullah Selbayh e o húngaro Zsombor Piros, interrompido quando se começaram a ouvir insultos, com referências a Israel e ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, certamente, depois dos desordeiros terem confundido a bandeira da Jordânia com a da Palestina que têm as mesmas cores.

Selbayh exigiu a presença das autoridades que acabaram por deter um dos prevaricadores.

A organização do torneio ATP Challenger 75 veio, entretanto, a público, lamentar mais um incidente com apostadores, reafirmando os ideais de desportivismo que guiam a organização, mas lamentando também não ter ferramentas para travar este tipo de incidentes.