Carlos Alcaraz entrou esta segunda-feira no top-10 do ranking ATP depois de vencer o torneio de Barcelona, com o português João Sousa a subir dois lugares, para a 83.ª posição da tabela do ténis mundial.

O tenista espanhol, de 18 anos, subiu dois lugares e passa a ser o nono do ranking mundial, sendo o tenista mais jovem a chegar ao top-10 da hierarquia mundial desde 2005, quando o seu compatriota Rafael Nadal o conseguiu, também depois de uma vitória em Barcelona.

Carlos Alcaraz é mesmo a única entrada nos dez primeiros da lista, que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic, com o canadiano Félix Auger-Aliassime a descer um lugar, para 10.º.

Já em relação aos portugueses, João Sousa subiu dois lugares e está na 83.ª posição da lista, enquanto Nuno Borges continua no 131.º lugar e Gastão Elias, que também subiu dois lugares, está em 152.º.

Frederico Silva subiu um lugar e é agora 237.º, enquanto Pedro Sousa e Gonçalo Oliveira desceram ambos duas posições, para 297.º e 300.º respetivamente, e João Domingues subiu para 341.º.

Em relação ao ranking feminino, a espanhola Paula Badoja subiu um lugar e é a segunda na tabela do WTA, por troca com a checa Barbora Krejcikova, que caiu para terceiro, com a polaca Iga Swiatek a continuar na liderança.