Ranking ATP: Jaime Faria sobe 17 lugares, Jannick Sinner continua líder
Final no Challenger de Mauthausen valeu subida até a 119.º posto ao tenista português
O tenista português Jaime Faria subiu esta segunda-feira dezassete lugares no ranking mundial, beneficiando da presença na final do challenger de Mauthausen para ascender a 119.ª posição da hierarquia ATP, que continua a ser liderada pelo italiano Jannick Sinner.
Jaime Faria, de 22 anos, falhou no domingo a conquista do título na prova austríaca do circuito Challenger, em terra batida, ao perder na final com o russo Roman Safiullin, pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-7 (4-7), após duas horas e 25 minutos de confronto, mas capitalizou o bom desempenho em Mauthausen para dar um salto significativo no ranking.
Nuno Borges continua a ser o número um nacional e o único tenista português entre os 100 melhores do mundo, apesar de ter descido três lugares, para o 52.º, enquanto Henrique Rocha desceu duas posições, para o 120.º, tendo sido ultrapassado por Jaime Faria, que tem como melhor classificação o 87.º posto alcançado em fevereiro de 2025.
Sinner, que no domingo se tornou o primeiro tenista a conquistar cinco títulos Masters 1.000 consecutivos, ao impor-se na final do torneio de Madrid ao alemão Alexander Zverev (6-1 e 6-2), manteve-se no topo do circuito masculino, à frente do espanhol Carlos Alcaraz e de Zverev, que se mantiveram no segundo e terceiro lugares, respetivamente.
O sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, com 24 troféus conquistados, manteve-se no quarto posto e as únicas alterações no top 10 passaram pela troca de posições entre Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti, com o russo a subir um lugar, para o nono, relegando o italiano para o 10.º.
No setor feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka manteve-se na liderança do ranking mundial, seguida da cazaque Elena Rybakina, segunda classificada, mas a polaca Iga Swiatek ascendeu à terceira posição, relegando a norte-americana Coco Gauff para a quarta.
S🖐️I🖐️N🖐️N🖐️E🖐️R@janniksin is the first player to win five consecutive ATP Masters 1000 titles ⤵️@MutuaMadridOpen | #MMOPEN https://t.co/5bXes5fhmc pic.twitter.com/WSaOMr6DN4— ATP Tour (@atptour) May 3, 2026