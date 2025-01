Jannik Sinner, campeão no Open da Austrália, e o alemão Alexander Zverev, finalista vencido, mantêm o domínio na classificação ATP, atualizada esta segunda-feira após o primeiro «major» da temporada, e na qual Nuno Borges desceu quatro lugares.

Apesar de ter chegado à terceira ronda do Open da Austrália, eliminatória em que perdeu com Carlos Alcaraz, o português caiu do 33.º para o 37.º lugar, enquanto os também lusos Jaime Faria e Henrique Rocha subiram a 109.º e 161.º, respetivamente.

Na top-10, Sinner e Zverev ocupam os dois primeiros lugares, ainda seguidos de Carlos Alcaraz, eliminado por Novak Djkovic nos quartos de final, do norte-americano Taylor Fritz (quarto) e do norueguês Casper Ruud (quinto), que subiu uma posição.

Djokovic, que desistiu nas meias-finais diante de Zverev, devido a problemas físicos, também passou de sétimo a sexto, enquanto o norte-americano Tommy Paul subiu ao nono, depois de ter chegado aos quartos de final no Open australiano.

Em pares, Francisco Cabral saltou 17 posições e é 59.º, e Nuno Borges teve uma progressão de 118 lugares, ocupando agora o 134.º, depois de a dupla ter chegado aos quartos de final em Melbourne, onde perderam com os italianos Simone Bolelli (10.º) e Andrea Vavassori (11.º).

Na classificação feminina, a campeã em Melbourne, a norte-americana Madison Keys, subiu sete lugares e ocupa agora a sétima posição na hierarquia WTA, que continua a ser liderada pela finalista vencida, Aryna Sabalenka.