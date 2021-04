João Sousa subiu esta segunda-feira uma posição no ranking ATP e está agora no 106.º da tabela mundial do ténis masculino, liderada por Novak Djokovic.

O tenista português foi eliminado na ronda inaugural no ATP 250 de Cagliari, frente ao alemão Jan Lennard-Setruff, mas recuperou uma posição e mantém-se como o melhor luso entre a elite mundial.

A fechar o pódio encabeçado por Djokovic, estão Daniil Medvedev e Rafael Nadal.

No ranking WTA, apenas se regista uma alteração: Petra Kvitova regressa à décima posição, por troca com a holandesa Kiki Bertens, que desce ao 11.º lugar.

Nas três primeiras posição continuam Ashleigh Barty, Naomi Osaka e Simona Halep, respetivamente.