O tenista João Sousa recuperou esta segunda-feira o estatuto de número um português no ranking mundial de ténis, ao figurar no 137.º lugar, depois de ter conquistado no domingo o título de vice-campeão do Challenger de Helsínquia.

O tenista vimaranense, que havia sido ultrapassado por Pedro Sousa na hierarquia mundial, subiu esta segunda-feira dez posições na tabela e empurrou o lisboeta para o segundo lugar entre os tenistas portugueses, ao surgir no 146.º posto.

Um dia depois de ceder na final de Helsínquia frente ao eslovaco Alex Molcan, por 6-3 e 6-2, João Sousa encerrou assim a sua temporada como o melhor português no ATP Tour, que continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic, logo seguido do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev, que se sagrou domingo campeão das ATP Finals.

Numa semana em que o top-10 só regista a subida do italiano Jannik Sinner ao décimo lugar por troca com o canadiano Felix Auger-Aliassime, Frederico Silva ocupa o 209.º lugar e Gastão Elias a 223.ª posição, ao passo que João Domingues caiu para o 245.º posto.

Nuno Borges mantém-se como 262.º classificado e Gonçalo Oliveira trepou dois degraus no ranking ATP, para surgir na 288.ª posição.

A hierarquia WTA, por sua vez, continua a ser dominada pela australiana Ashleigh Barty, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da espanhola Garbiñe Muguruza, numa semana em que não se regista nenhuma alteração entre as dez primeiras.