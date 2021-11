O tenista João Sousa subiu 23 lugares no ranking mundial, atualizado esta segunda-feira, mas Pedro Sousa permanece como o português mais bem posicionado na hierarquia da ATP, que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

João Sousa ascendeu da 173.ª para a 150.ª posição da classificação, mantendo-se, ainda assim, atrás de Pedro Sousa, que subiu dois postos, para o 141.º, enquanto Frederico Ferreira é o terceiro melhor representante português, em 217.º, após uma queda de 12 lugares.

No topo do ranking continua Djokovic, seguido do russo Daniil Medvedev e do grego Stefanos Tsitsipas, segundo e terceiro colocados, respetivamente, num top 10 que registou apenas a entrada do italiano Jannik Sinner, para o nono lugar, e a saída do canadiano Felix Auger-Aliassime.

No setor feminino, a australiana Ashleigh Barty continua na liderança, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka, enquanto a checa Barbora Krejcikova ascendeu ao terceiro posto, relegando a compatriota Karolina Pliskova para a quarta posição.