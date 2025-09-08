Nuno Borges caiu 11 posições no ATP World Tour e é agora 52.º da hierarquia do ténis mundial. O melhor representante português do circuito foi eliminado na 2.ª ronda do Open dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, e não conseguiu defender os pontos do ano anterior, quando atingiu a 4.ª ronda do major nova iorquino.

Na liderança do ranking está agora Carlos Alcaraz. O tenista espanhol bateu Jannik Sinner - vencedor da edição de 2024 - na final do Open dos Estados Unidos e destronou-o do lugar que ocupava desde 10 de junho do ano passado.

Alcaraz, que neste domingo conquistou o sexto major da carreira, não era líder do ATP World Tour desde o final de agosto de 2023, altura em que Novak Djokovic recuperou o trono que haveria de perder no verão de 2024 precisamente para Sinner.

Djokovic, derrotado por Alcaraz nas meias-finais de Flushing Meadows, na passada sexta-feira, protagonizou a maior escalada no top-10. O sérvio de 38 anos, vencedor de 24 majors na carreira, surge agora no 4.º posto, tendo ultrapassado os norte-americanos Taylor Fritz (5.º) e Ben Shelton (6.º) e o britânico Jack Draper, que caiu do 5.º para o 7.º lugar.

O ranking feminino continua a ser liderado por Aryna Sabalenka, que revalidou o título no Open dos Estados Unidos. A bielorrussa é seguida da polaca Iga Swiatek e a norte-americana Coco Gauff fecha um pódio sem alterações. No top-10, a maior mexida é a escalada da norte-americana Amanda Anisimova: a finalista vencida do US Open subiu cinco lugares e está agora no 4.º posto.