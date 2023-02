Nuno Borges subiu esta segunda-feira um lugar no ranking mundial ATP, para 104.º, mantendo-se como o melhor português de uma classificação em que João Sousa ascendeu vinte posições e que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

Nuno Borges, de 25 anos, aproximou-se um pouco mais do top 100, que já integrou (tem como melhor posicionamento o 91.º posto, em novembro de 2022), um dia após ter conquistado a entrada no quadro principal do torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, ao vencer o norte-americano Steve Johnson.

João Sousa, que na semana passada ficou de fora dos 100 primeiros tenistas mundiais e perdeu o estatuto de número um português, ao cair 78 lugares na hierarquia (de 84.º para 162.º), subiu agora 20 lugares na classificação divulgada, para 142.º.

Djokovic permaneceu no topo do ranking, à frente do espanhol Carlos Alcaraz e do grego Stefanos Tsitsipas, segundo e terceiro colocados, respetivamente, num top 10 que conheceu uma única alteração, a subida do oitavo para o sétimo lugar do norte-americano Taylor Fritz, por troca com o canadiano Felix Auger-Aliassime.

Na hierarquia feminina, não se registou qualquer mexida entre as dez primeiras classificadas, com a polaca Iga Swiatek a manter-se na liderança, imediatamente seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da tunisina Ons Jabeur, segunda e terceira posicionadas, respetivamente.