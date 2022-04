Alexander Zverev ultrapassou Rafael Nadal no terceiro lugar do ranking mundial, atualizado esta segunda-feira e que mantém Novak Djokovic no comando. No ranking feminino, a polaca Iga Swiatek é a nova líder.

Swiatek beneficiou da retirada da australiana Ashleigh Barty, que terminou a carreira aos 25 anos, para ostentar pela primeira vez o número um mundial, num dia de atualizações com muitas mexidas no top ten de ambos os rankings e com o português João Sousa a cair oito lugares, para 90.º.

Duas semanas após ter desalojado Zverev do último lugar do pódio, Nadal ficou de fora do Masters 1.000 de Miami e foi ultrapassado pelo alemão, que fica apenas atrás do russo Daniil Medvedev, segundo colocado, e de Djokovic, também ausente do torneio norte-americano, mas por não estar vacinado contra a covid-19.

O norueguês Casper Ruud, finalista vencido na Florida, subiu ao sétimo lugar, ultrapassando o russo Andrey Rublev, que caiu para oitavo, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz, o mais jovem vencedor em Miami, aos 18 anos, ficou à porta do top ten, no 11.º lugar, após uma subida de cinco postos.

Alcaraz ficou atrás do britânico Cameron Norrie, que subiu duas posições, para a 10.ª, com os restantes jogadores a manterem os lugares: o grego Stefanos Tsitsipas é quinto, o italiano Matteo Berrettini é sexto e o canadiano Felix Auger-Aliassime é nono.

Apesar da forte queda, João Sousa continua a ser o melhor representante português e o único entre os 100 primeiros, seguido de Nuno Borges, que subiu sete posições, para 143.º. Gastão Elias, com uma ascensão de 25 lugares, saltou para 173.º, destacando-se à frente de Frederico Silva (244.º), Gonçalo Oliveira (265.º) e Pedro Sousa (284.º).

No ranking feminino, a vitória em Miami abrilhantou a subida de Swiatek à liderança, aos 20 anos, depois de ter iniciado o ano no nono lugar, seguida da checa Barbora Krejcikova e da espanhola Paula Badosa, segunda a terceira classificadas, respetivamente.