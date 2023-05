Novak Djokovic e Carlos Alcaraz apuraram-se esta quarta-feira para a terceira ronda de Roland Garros, eles que são os principais favoritos à vitória no Major de Paris.

Djokovic, vencedor do torneio em 2016 e 2021, derrotou Martin Fucsovics, número 83 do ranking ATP, por 3-0.

O primeiro set foi equilibrado e só ficou decidido no tie-break (7-2), mas a partir desse momento, Nole arrancou para um triunfo confortável, com parciais de 6-0 e 6-3 nas duas restantes partidas.

O número três do mundo vai agora defrontar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

Mais cedo, Carlos Alcaraz, atual líder do ranking, triunfou frente ao japonês Taro Daniel, por 3-1.

O prodígio espanhol entrou com tudo e venceu o primeiro set por 6-1, mas permitiu a resposta do adversário, 112.º classificado do ranking, no parcial seguinte, por 6-3. No entanto, Alcaraz não deu hipóteses nos dois seguintes, os quais venceu por 6-1 e 6-2.

Na próxima ronda, Carlitos vai ter pela frente o canadiano Denis Shapovalov.

Sabalenka também segue em frente

No quadro feminino, o destaque vai Aryna Sabalenka, a atual número dois do ranking WTA: venceu a compatriota Iryna Shymanovich por 2-0.

Frente à 214.º classificada do ranking, Sabalenka triunfou por 7-5 e 6-2 e vai agora medir forças com a russa Kamilla Rakhimova.