Os campeões em título de Roland Garros, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, superaram testes exigentes, este domingo, e qualificaram-se para os quartos de final dos quadros de singulares masculino e feminino, respetivamente, do Major francês.

Num espetáculo de grande nível, capaz de fidelizar muita gente nova à modalidade, Alcaraz superou o norte-americano Ben Shelton pelos parciais de 7-6, 6-3, 4-6 e 6-4, em mais de três horas de um duelo animado, marcado por pontos incríveis e por um belo episódio de fair-play.

No início do segundo set, o tenista espanhol levou o público ao delírio com um ponto de antologia, em que acabou por largar a raqueta da mão. Essa não é uma pancada válida no ténis, mas o juiz de cadeira, entendendo que Alcaraz bateu a bola ainda com a raqueta na mão, validou o ponto. No entanto, o número 2 mundial confessou rapidamente que o ponto era irregular, levando à correção da decisão pelo árbitro.

No caminho de Carlos Alcaraz, que procura renovar um título conquistado no ano passado, segue-se o norte-americano Tommy Paul, que bateu o “carrasco” de Nuno Borges, Alexei Popyrin (6-3, 6-3 e 6-3), e tornou-se no primeiro norte-americano nos quartos de final de Roland Garros em 22 anos.

Na sua companhia terá o compatriota Frances Tiafoe, que horas depois superou o alemão Daniel Altmaier (6-3, 6-4 e 7-6) e vai defrontar, nos "quartos", o italiano Lorenzo Musetti, que bateu o dinamarquês Holger Rune (7-5, 3-6, 6-3 e 6-2).

Swiatek e Sabalenka seguem em frente

No torneio feminino, e depois da queda da finalista vencida em 2024, Jasmine Paolini, Iga Swiatek, detentora do título em Roland Garros, deu a volta à campeã de Wimbledon em 2022, Elena Rybakina, pelos parciais de 1-6, 6-3 e 7-5. A tenista polaca defronta a ucraniana Elina Svitolina, nos quartos de final.

Já a líder do ranking mundial, Aryna Sabalenka, superou a norte-americana Amanda Anisimova (7-5 e 6-3) e marcou duelo com a campeã olímpica, Qinwen Zheng, na próxima ronda do torneio francês.

A chinesa, que conquistou a medalha de ouro nas olimpíadas de Paris, precisamente nos courts onde se disputa o torneio de Roland Garros, derrotou a russa Liudmila Samsonova pelos parciais de 7-6, 1-6 e 6-3.