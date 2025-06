Um dia depois de Jannik Sinner ter vulgarizado Andrey Rublev, foi a vez de Carlos Alcaraz o fazer a Tommy Paul, no arranque dos quartos de final de Roland Garros. Os dois melhores tenistas da atualidade continuam a dar espetáculo em Paris, perante a total impotência de quem lhes surge pelo caminho.

Alcaraz, por exemplo, precisou de apenas 55 minutos para passar a liderar o duelo com Tommy Paul por 2-0, com dois parciais categóricos: 6-0 e 6-1. O norte-americano, que vai subir ao top 10 mundial na próxima atualização do ranking, deu um bocadinho mais que fazer ao adversário no terceiro jogo, mas não se livrou de um 3-0, selado com um mais equilibrado 6-4.

Para se ter uma noção do domínio de Alcaraz, o número 2 do mundo não enfrentou qualquer ponto de break em toda a partida, contra os 17 que Paul (12.º) teve pela frente. Para além disso, assinou uns incríveis 40 winners, quase o quádruplo do rival (13). Uma limpeza. Ou, nas palavras do espanhol: «Foi um daqueles jogos em que todas as bolas entravam».

Esta terça-feira andou longe de ser um dia feliz para os tenistas norte-americanos em Roland Garros, já que, para além de Tommy Paul, também Frances Tiafoe (16.º) se despediu do torneio. Diante do favorito Lorenzo Musetti (7.º), ainda lhe conseguiu “roubar” um set, mas acabou derrotado por 6-2, 4-6, 7-5 e 6-2.

A partida fica marcada por uma bola pontapeada pelo italiano na direção de um juiz de linha. Musetti desculpou-se imediatamente e acabou sancionado pelo juiz de cadeira, mas escapou à desqualificação, o que lhe permite marcar encontro com Carlos Alcaraz nas meias-finais.

Esta quarta-feira jogam-se os restantes encontros dos quartos de final de Roland Garros. E que jogos! Jannik Sinner defronta Alexander Bublik, enquanto Alexander Zverev terá pela frente o recordista de títulos do Grand Slam, Novak Djokovic.