O tenista alemão Alexander Zverev, número três mundial, qualificou-se pela segunda vez na carreira para a final de Roland-Garros, ao derrotar o checo Jakub Mensik, em quatro sets na partida que abriu as semifinais masculinas.

Frente ao 27.º classificado da hierarquia ATP, em estreia em meias-finais de Grand Slams, o vice-campeão de 2024 impôs-se com os parciais de 7-5, 6-2, 3-6 e 6-3, em três horas e um minuto, e vai disputar o encontro decisivo de um Major pela quarta vez.

Mais credenciado tenista ainda em competição em Roland Garros, Zverev, de 29 anos, vai procurar o seu primeiro título do Grand Slam diante do vencedor do duelo italiano entre Flavio Cobolli (14.º) e Matteo Arnaldi (104.º).

A final feminina vai ser disputada entre Mirra Andreeva e Maja Chwalinska, no sábado.

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