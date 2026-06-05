Roland-Garros: Alexander Zverev apura-se para a final pela segunda vez
Alemão superou Jakub Mensik em quatro sets
Alemão superou Jakub Mensik em quatro sets
O tenista alemão Alexander Zverev, número três mundial, qualificou-se pela segunda vez na carreira para a final de Roland-Garros, ao derrotar o checo Jakub Mensik, em quatro sets na partida que abriu as semifinais masculinas.
Frente ao 27.º classificado da hierarquia ATP, em estreia em meias-finais de Grand Slams, o vice-campeão de 2024 impôs-se com os parciais de 7-5, 6-2, 3-6 e 6-3, em três horas e um minuto, e vai disputar o encontro decisivo de um Major pela quarta vez.
Mais credenciado tenista ainda em competição em Roland Garros, Zverev, de 29 anos, vai procurar o seu primeiro título do Grand Slam diante do vencedor do duelo italiano entre Flavio Cobolli (14.º) e Matteo Arnaldi (104.º).
A final feminina vai ser disputada entre Mirra Andreeva e Maja Chwalinska, no sábado.