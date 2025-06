Enorme surpresa em Roland Garros, com a jovem francesa Lois Boisson, de 22 anos e colocada no 361.º posto do ranking mundial, a afastar a norte-americana Jéssica Pegula (3.ª) nos oitavos de final do torneio parisiense.

Na sua primeira participação no quadro principal de um Major, ao qual acedeu a convite da organização, Boisson começou por perder o set inicial, por 6-3, mas operou a reviravolta com um duplo 6-4, em 2:42 horas.

A jovem tenista francesa tornou-se na atleta com pior ranking WTA a atingir os quartos de final de um torneio do Grand Slam desde 2017, quando Kaia Kanepi o fez no US Open ocupando o 418.º lugar na hierarquia mundial.

No caminho de Lois Boisson segue-se a prodígio russa Mirra Andreeva (6.ª), de 18 anos, que afastou a sua antiga compatriota, entretanto naturalizada australiana, Daria Kasatkina (17.ª), pelos parciais de 6-3 e 7-5.

No restante encontro dos quartos de final do quadro feminino de Roland Garros, Coco Gauuf (2.ª), finalista em 2022, vai defrontar a compatriota Madison Keys (8.ª), campeã em título do Open do Austrália.

Gauff derrotou, de forma convincente, Ekaterina Alexandrova (20.ª), por 6-0 e 7-5, enquanto Keys superou Hailey Baptiste (70.ª) pelos parciais de 6-3 e 7-5.

De recordar que os restantes duelos dos quartos de final de Roland Garros tinham ficado definidos no passado domingo.