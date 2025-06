Na "Cidade das Luzes", a de Lois Boisson continua a reluzir de forma vigorosa. A jovem francesa, de 22 anos, que acedeu ao quadro principal feminino de Roland Garros a convite da organização do torneio, continua a espantar o mundo do ténis e, esta quarta feira, afastou a prodígio russa, Mirra Andreeva (7-6 e 6-3), para avançar para as meias-finais do Major parisiense.

O duelo revelou-se uma dura batalha para as duas tenistas. Só o primeiro parcial, resolvido apenas no tie-break, durou 1:22 horas. No desempate final, Boisson salvou um set point antes de o vencer por 8-6.

O público ia constantemente ao rubro com a performance da francesa, com alguns exageros pelo meio, que deixavam Andreeva visivelmente irritada. A russa ainda chegou a liderar a 3-0 na segunda partida, mas perdeu por completo o controlo emocional, acumulou vários erros não forçados (43 no total contra 27 da adversária) e acabou derrotada por 6-3.

14 anos depois de Marion Bartoli, uma tenista francesa volta a atingir as meias-finais em Roland Garros. Lois Boisson consegue-o ocupando um impensável 361.º lugar no ranking WTA (já tem garantida a subida ao top 100) e com duas vitórias diante de rivais do top 10: Jessica Pegula (3.ª) e Mirra Andreeva (6.ª).

O último obstáculo de Boisson até à final é, “apenas”, a vice-líder do ranking mundial, Coco Gauff, que deu a volta a Madison Keys (6-7, 6-4 e 6-1) num duelo entre duas tenistas norte-americanas, marcado pelos muitos erros cometidos por ambas.

Em 2:13 horas, Gauff desperdiçou um avanço de 4-1 no set inicial para o perder no tie-break (8-6). O segundo parcial parecia seguir o mesmo rumo quando Keys (8.ª) tornou a recuperar de um duplo break, mas aí Coco Gauff foi capaz de corrigir o desvio e venceu-o por 6-4. O último parcial foi mais desequilibrado, prevalecendo a maior consistência de Gauff (6-1).

O encontro, entre duas tenistas do top 10 mundial, foi nivelado por baixo, tantos foram os erros não forçados cometidos de parte a parte. No total, superaram a centena (101), sendo que só Madison Keys, campeã em título do Open da Austrália, fez 60. Por outro lado, Coco Gauff acumulou 10 duplas faltas no serviço, um número invulgar a este nível.

Nas meias-finais femininas de Roland Garros, para lá do duelo entre Lois Boisson e Coco Gauff, destaque para o reencontro entre Aryna Sabalenka (1.ª) e Iga Swiatek (5.ª), que procura revalidar um troféu que conquistou nos últimos três anos.