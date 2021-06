Novak Djokovic ainda apanhou um valente susto, mas apurou-se para os quartos de final de Roland Garros, ao eliminar Lorenzo Musetti depois de ter perdido os dois primeiros sets.

O número 1 mundial foi surpreendido pelo número 76 do ranking e cedeu no tie-break dos dois sets iniciais por 7-9 e 2-7. Obrigado a vencer três parciais seguidos para continuar em prova, Djokovic encontrou-se com algum do seu melhor ténis e impôs-se por expressivos 6-1 e 6-0, empatando o duelo dos oitavos de final.

Inferiorizado fisicamente, o tenista italiano de 19 anos acabou por desistir quando estava em desvantagem no derradeiro set por 4-0, entregando o encontro após três horas e 27 minutos.

Nos quartos de final, Djokovic vai medir forças com outro italiano: Matteo Berrettini (9.º da hierarquia), que beneficiou da desistência do suíço Roger Federer.