Novak Djokovic e Rafael Nadal continuam de vento em popa em Roland Garros.

Começando pelo primeiro, o número um do mundo e atual campeão em título avançou para a terceira ronda do major francês, ao triunfar frente a Aljaz Bedene, número 195 do ranking ATP, por 6-3, 6-3 e 6-2.

Na próxima ronda, Djokovic vai defrontar o argentino Diego Schwartzman, que mais cedo bateu Grigor Dimitrov por 6-3, 6-1 e 6-2.

Já Rafa Nadal, vencedor deste Grand Slam em 13 ocasiões, ganhou ao neerlandês Botic Van De Zandschulp, também em três sets: 6-3, 6-2 e 6-4.

Agora, El Toro vai defrontar o canadiano Felix Auger Aliassime, que derrotou Filip Krajinovic (7-6 [7-3], 7-6 [7-2] e 7-5) e é treinado por Toni Nadal, precisamente o tio de Rafa que orientou o espanhol durante vários anos.