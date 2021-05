Dominic Thiem, finalista vencido das edições de 2018 e 2019 de Roland Garros, foi eliminado de forma surpreendente na 1.ª ronda da presente edição do Grand Slam francês.

O tenista austríaco, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2020, quarto cabeça-de-série e, na teoria, um dos candidatos mais fortes à vitória no pó de tijolo parisiense, foi eliminado pelo espanhol Pablo Andujar, atual número 68 do ranking.

Thiem ainda se impôs nos dois primeiros parciais por 4-6 e 5-7, mas cedeu nos três seguintes por 6-3, 6-4 e 6-4, somando mais uma desilusão numa temporada de 2021 que lhe está a correr muito aquém do esperado.

Esta foi a primeira vitória da carreira de Andujar depois de estar em desvantagem num encontro por dois sets a zero e também sobre um top-5 da hierarquia, ele que há duas semanas havia derrotado Roger Federer no regresso do suíço à terra batida.