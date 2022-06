Iga Swiatek e Coco Gauff vão defrontar-se na final da edição de 2022 de Roland Garros, segundo Grand Slam da época.

Swiatek, número 1 mundial, «despachou» a russa Daria Kasatkina pelos parciais de 6-2 e 6-1, num duelo que durou apenas 65 minutos.

A segunda meia-final do dia também foi marcada pelo desequilíbrio. Coco Gauff, considerada há já alguns anos a «next big thing» do ténis norte-americano, bateu a italiana Martina Trevisan por 6-3 e 6-1 em 1h28 e marcará presença, no sábado, na primeira final de singulares da carreira em torneios do Grand Slam com apenas 18 anos.

Já Swiatek, de 21 anos, tentará vencer o segundo título do Grand Slam da carreira, depois de em 2020 ter vencido também no pó de tijolo parisiense.