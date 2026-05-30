Tenis
Há 16 min
Roland Garros: Jaime Faria eliminado na terceira ronda
Português esteve perto de vencer, mas sofreu reviravolta
AL
Português esteve perto de vencer, mas sofreu reviravolta
AL
Depois de Nuno Borges, Jaime Faria também cai na terceira ronda de Roland Garros, após perder com o norte-americano Frances Tiafoe por 4-6, 6-7 (2-7), 7-6 (7-4), 6-1 e 6-2.
O número dois português e 115.º do ranking mundial esteve muito perto de vencer, mas o norte-americano conseguiu a reviravolta, num jogo que durou quatro horas. Desta feita, Jaime Faria é eliminado ao sexto jogo em Paris.
Em caso de vitória, Jaime Faria seria o primeiro português a atingir os oitavos de final em Roland Garros e o terceiro em majors, depois de Nuno Borges e João Sousa.
Na próxima fase, Tiafoe vai defrontar o italiano Matteo Arnaldi, número 102 do ranking.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS