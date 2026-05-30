Depois de Nuno Borges, Jaime Faria também cai na terceira ronda de Roland Garros, após perder com o norte-americano Frances Tiafoe por 4-6, 6-7 (2-7), 7-6 (7-4), 6-1 e 6-2.

O número dois português e 115.º do ranking mundial esteve muito perto de vencer, mas o norte-americano conseguiu a reviravolta, num jogo que durou quatro horas. Desta feita, Jaime Faria é eliminado ao sexto jogo em Paris.

Em caso de vitória, Jaime Faria seria o primeiro português a atingir os oitavos de final em Roland Garros e o terceiro em majors, depois de Nuno Borges e João Sousa.

Na próxima fase, Tiafoe vai defrontar o italiano Matteo Arnaldi, número 102 do ranking.

