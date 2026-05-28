Jannik Sinner foi eliminado, esta quinta-feira, na segunda ronda de Roland Garros depois de sofrer uma lesão que ditou a derrota inesperada frente ao argentino Juan Manuel Cerundolo. O tenista italiano vencia tranquilamente por 2-0 na entrada para o terceiro set com parciais de 6-3 e 6-2.

No decorrer do terceiro set, quando já se preparava para confirmar o triunfo, sofreu algumas cãibras que o afetaram e mudaram o rumo do jogo. O número um do mundo acabou por perder o terceiro set (7-5), deixando fugir a possibilidade de resolver a partida.

Ainda que condicionado pelas dores, Jannik Sinner decidiu permanecer em campo. O tenista italiano acabou mesmo por sofrer a reviravolta na partida, depois de dois sets de domínio absoluto de Juan Manuel Cerundolo - número 56 do ranking -, que fechou a partida com parciais de 6-1 e 6-1.

Jannik Sinner perde assim a oportunidade de levantar o troféu de Roland Garros, o único Grand Slam que falta no currículo, depois de na edição passada ter sido finalista vencido ao perder frente a Carlos Alcaraz.

Juan Manuel Cerundolo, número 56 do ranking ATP, avança assim para a terceira ronda da prova, na qual vai enfrentar o vencedor do duelo entre Martin Landaluce e Vit Kopriva.