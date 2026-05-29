Novak Djokovic perdeu, esta sexta-feira, frente ao brasileiro João Fonseca na terceira ronda de Roland Garros, num encontro que durou quase cinco horas (!).

O tenista sérvio, que é recordista de títulos em Grand Slams (24), perdeu com o brasileiro, de apenas 19 anos, por por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5, em quatro horas e 53 minutos. João Fonseca qualifica-se pela primeira vez para os oitavos de final em Paris.

A recuperação fantástica do jovem atleta, depois de estar a perder por dois sets, valeu-lhe a sua primeira qualificação para os oitavos de final em Paris.

Noutro jogo desta sexta-feira, Rafael Jodar também garantiu a passagem à próxima fase de Roland Garros ao bater o norte-americano Alex Michelsen por 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 e 6-3.

O jovem espanhol de 19 anos, que ocupa o número 42 do ranking ATP, marca presença nos «oitavos» em Paris, onde enfrentará o compatriota Pablo Carreño, antigo top-10 do ranking e atual 89.º classificado.