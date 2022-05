Depois de Stefanos Tsitsipas, mais uma surpresa esta segunda-feira em Roland Garros: Daniil Medvedev, número dois do mundo, também cai nos oitavos de final depois de perder frente ao croata Marin Cilic.

Medvedev não é um especialista em terra batida, é certo, mas até estava a exibir-se a bom nível no pó de tijolo de Paris: no entanto, foi «despachado» em três sets por Cilic, 23.º do ranking ATP – 6-2, 6-3, 6-2, em uma hora e 47 minutos.

O nível de Cilic foi de tal maneira arrasador que ele próprio admitiu que esta foi uma «das melhores exibições da carreira», ainda no court.

Marin Cilic vai agora defrontar Andrey Rublev, que beneficiou da desistência de Jannik Sinner quando ambos estavam empatados, 1-1.

Mais cedo, Casper Ruud eliminou Hubert Hurkacz (3-1) e vai defrontar Holger Rune, o jovem que deixou para trás Tsitsipas.