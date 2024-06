A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do ranking WTA, está nos quartos-de-final de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, depois de vencer a norte-americana Emma Navarro, nesta segunda-feira.

A competir sob bandeira neutra, devido às sanções impostas na sequência da invasão russa à Ucrânia, Sabalenka afastou a norte-americana, que está na 24.ª posição do ranking WTA. Ganhou por parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e nove minutos, qualificando-se pelo segundo ano consecutivo para os quartos-de-final.

Em Majors, Sabalenka tem sido dominante, com 11 vitórias e 22 sets ganhos desde o início do ano. Com este resultado, Navarro vai ficar de fora dos Jogos Olímpicos.

Sabalenka venceu as duas últimas edições do Open da Austrália. A tenista vai defrontar a francesa Varvara Gracheva, 88.ª do ranking mundial, ou a russa Mirra Andreeva, que está na 38.ª posição do ranking.