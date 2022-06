«Tem sido o meu ídolo durante toda a minha vida.»

Estas foram as palavras de Casper Ruud sobre Rafael Nadal instantes após ter confirmado a presença pela primeira vez numa final do Grand Slam, em Roland Garros, na qual vai defrontar precisamente... o espanhol.

Para isso, o norueguês de 23 anos, número oito do ranking ATP, superou Marin Cilic em quatro sets, pelos parciais de 3-6, 6-4, 6-2 e 6-2, em duas horas e 57 minutos.

Apesar do triunfo, o encontro não começou da melhor maneira para Ruud: Cilic, mais habituado a estas andanças – venceu por exemplo o US Open em 2014 –, entrou melhor e superiorizou-se no primeiro parcial.

Na segunda partida, o nórdico conseguiu um «break» de vantagem sobre o croata e dominou o desafio a partir daí e até ao final.

Casper Ruud vai assim jogar pela primeira vez uma final de um major, e tentar impedir que Rafa Nadal vença no pó de tijolo de Paris pela 14.ª vez.

Curiosamente, além de ídolo, é também na academia de ténis de Nadal, em Manacor, que o norueguês treina com bastante regularidade.