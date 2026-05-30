Aryna Sabalenka continua imparável e ainda não perdeu qualquer set no segundo Grand Slam da temporada. Este sábado a tenista bielorrussa venceu a australiana Daria Kasatkina, qualificando-se para os oitavos de final.

Tal como já havia acontecido nas duas primeiras rondas, Sabalenka venceu em apenas dois parciais, levando a melhor sobre a número 53 do mundo, por 6-0 e 7-5, num encontro que demorou uma hora e 16 minutos. 

Na próxima ronda, Aryna Sabalenka defronta a japonesa Naomi Osaka, 16.ª classificada do ranking, que venceu a norte-americana Iva Jovic por 7-6 (7-5), 6-7 (3-7) e 6-4.

