Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, venceu esta quinta-feira a francesa Elsa Jacquemot, apurando-se para a terceira ronda de Roland Garros.

Sabalenka derrotou a tenista francesa, que ocupa o 67.º lugar do ranking, em dois sets (7-5 e 6-2), num encontro que durou cerca de uma hora e 34 minutos. Com esta vitória, a bielorrussa apurou-se pela 20.ª vez consecutiva para a terceira ronda de um major.

Na próxima ronda, Sabalenka vai defrontar a australiana Daria Kasatkina (53.ª), que venceu a suíça Susan Bandecchi.

Noutro jogo do dia, a tenista norte-americana Coco Gauff venceu a egípcia Mayar Sherif, em dois sets.

A tenista que ocupa o quarto lugar do ranking mundial venceu Mayar Sherif, 129.ª classificada, por 6-3 e 6-2, em uma hora e 50 minutos, qualificando-se pela sexta vez consecutiva para a terceira ronda de Roland Garros.

Na próxima fase da competição, Coco Gauff enfrenta Katie Boulter, 71.ª no ranking mundial.