Roland Garros: Sabalenka e Coco Gauff vencem e seguem em frente
Tenista bielorrussa venceu Elsa Jacquemot em dois sets, enquanto a norte-americana levou a melhor diante de Mayar Sherif, também em dois sets
Tenista bielorrussa venceu Elsa Jacquemot em dois sets, enquanto a norte-americana levou a melhor diante de Mayar Sherif, também em dois sets
Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, venceu esta quinta-feira a francesa Elsa Jacquemot, apurando-se para a terceira ronda de Roland Garros.
Sabalenka derrotou a tenista francesa, que ocupa o 67.º lugar do ranking, em dois sets (7-5 e 6-2), num encontro que durou cerca de uma hora e 34 minutos. Com esta vitória, a bielorrussa apurou-se pela 20.ª vez consecutiva para a terceira ronda de um major.
Na próxima ronda, Sabalenka vai defrontar a australiana Daria Kasatkina (53.ª), que venceu a suíça Susan Bandecchi.
Noutro jogo do dia, a tenista norte-americana Coco Gauff venceu a egípcia Mayar Sherif, em dois sets.
A tenista que ocupa o quarto lugar do ranking mundial venceu Mayar Sherif, 129.ª classificada, por 6-3 e 6-2, em uma hora e 50 minutos, qualificando-se pela sexta vez consecutiva para a terceira ronda de Roland Garros.
Na próxima fase da competição, Coco Gauff enfrenta Katie Boulter, 71.ª no ranking mundial.