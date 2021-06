Serena Williams foi este domingo eliminada por Elena Rybakina, nos oitavos de final de Roland Garros.



A norte-americana, de 39 anos, perdeu para a tenista cazaque, 22.ª da hierarquia mundial em dois sets pelos parciais de 6-3 e de 7-5.



A atual número oito do mundo continua assim sem conseguir conquistar o 24.º título de torneios do Grand Slam. Por sua vez, Rybakina vai defrontar Anastasia Pavlyuchenkova, que bateu Victoria Azarenka, nos quartos de final.



Além do triunfo da russa, nota ainda para a vitória de Paula Badosa contra Marketa Vondrousova, antiga finalista do major francês, por 6-4, 3-6 e 6-2, e para o triunfo de Tamara Zidanesk contra Sorana Cirstea por 7-6 (4) e 6-1.