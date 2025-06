Que amasso! Jannik Sinner, número 1 do mundo, vulgarizou o antigo top 5 mundial, Andrey Rublev, atual 15.º na hierarquia ATP, vencendo o duelo entre ambos por uns esclarecedores parciais de 6-1, 6-3 e 6-4. Ficou tudo resolvido em praticamente duas horas, num jogo em que o russo cometeu mais do dobro de erros não forçados do que Sinner (39 contra 19).

Nos quartos de final, o italiano vai defrontar o grande vencedor do dia, Alexander Bublik, que atingiu os “oitavos” depois de ter afastado o português Henrique Rocha, na ronda anterior.

Diante do número 5 mundial, Jack Draper, que em 2025 conquistou o Masters 1.000 de Indian Wells, Bublik, atual 62.º no ranking, venceu bem ao seu estilo, dando espetáculo, e acabou ovacionado pelo público.

Em 2:36 horas, o cazaque começou por perder o set inicial (7-5), mas deu a volta com três parciais vigorosos (6-3, 6-2 e 6-4). Tudo isto com sete duplas faltas pelo meio e um último jogo “interminável”, em que salvou cinco pontos de break e desperdiçou um primeiro match point pelo meio.

No final do encontro, admitiu estar a viver o «melhor momento da vida». Pudera. Alexander Bublik está pela primeira vez na carreira nos quartos de final de um torneio do Grand Slam, no mais improvável dos pisos (terra batida) e depois de ter derrotado dois tenistas do top 10 mundial: Alex De Minaur (9.º) e Jack Draper (5.º).

Ainda esta segunda-feira, Novak Djokovic (6.º) superou sem dificuldade Cameron Norrie (81.º), pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-3, e prepara-se para reencontrar Alexander Zverev (3.º) nos quartos de final da prova. O alemão beneficiou da desistência do neerlandês Tallon Griekspoor (35.º) para avançar no torneio parisiense.

O quadro dos quartos de final masculinos em Roland Garros fica completo com os duelos Lorezo Musetti-Frances Tiafoe e Tommy Paul-Carlos Alcaraz, que se jogam já esta terça-feira.