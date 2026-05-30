Há 29 min
Roland Garros: Zverev vence e segue para os «oitavos»
Tenista alemão bateu o francês Quentin Halys
Alexander Zverev venceu, esta sexta-feira, o francês Quentin Halys na terceira ronda do segundo Grand Slam da temporada.
O tenista alemão, quarto do ranking, bateu o francês, que ocupa o 90.º lugar, por 6-4, 6-3, 5-7 e 6-2, num encontro que durou três horas e sete minutos. Com esta vitória, Zverev garante a nona qualificação consecutiva para os oitavos de final em Paris.
Na próxima ronda, o quarto classificado do ranking joga diante o neerlandês, Jesper de Jong, que venceu Karan Khachanov, tornando-se no terceiro «lucky loser» a chegar a esta fase do torneio na Era Open.
