A cazaque Elena Rybakina (na foto de capa) e a bielorussa Aryna Sabalenka vão defrontar-se na final do Open da Austrália.

Na primeira meia-final do dia, Rybakina (22.ª cabeça de série) eliminou a bielorussa Victoria Azarenka (24.ª) em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-3, tendo avançado para a segunda final da carreira em torneios do Grand Slam depois de Wimbledon em 2022, onde venceu.

A seguir, Aryna Sabalena, quinta cabeça de série, levou a melhor sobre a polaca Magda Linette (45.ª da hierarquia) também em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-1) e 6-2. Esta será a primeira presença de Sabalenka na final de um Grand Slam.