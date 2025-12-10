A atual líder do ranking feminino do ténis mundial, Aryna Sabalenka, manifestou-se contra a possibilidade de mulheres transgénero poderem disputar competições femininas.

Admitindo que este é «um tema complexo», a tenista bielorrussa considerou que «não é justo para uma mulher enfrentar um homem biológico», porque esta última «continuaria a ter uma vantagem enorme sobre as restantes mulheres».

A opinião foi partilhada por Sabalenka durante uma entrevista a Piers Morgan, a poucos dias da Batalha dos Sexos, em que a bielorrussa vai disputar um encontro frente ao antigo top 15 do mundo e finalista em Wimbledon em 2022, Nick Kyrgios, que atualmente ocupa um modesto 672.º no ranking ATP.

Sabalenka, uma das jogadoras fisicamente mais fortes do circuito feminino, admitiu ainda que, «em condições normais, seria muito difícil competir com homens». «Talvez pudesse ganhar a alguns do top 1000, desde que eles não tivessem um grande serviço», acrescentou.

O duelo entre Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios está agendado para o dia 28 de dezembro, no Dubai.