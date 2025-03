Novak Djokovic (5.º do ranking ATP) venceu esta quinta-feira o norte-americano Sebastian Korda (25.º), pelos parciais 6-3, 7-6 (7-4) e tornou-se no tenista mais velho da história a apurar-se para as meias-finais do Masters 1.000 de Miami.

No entanto, talvez mais falado do que isso foram as luvas que o sérvio de 37 anos (completa 38 em maio) usou durante uma mudança de lado do court quando estava em desvantagem no segundo set, o que motivou muitas questões numa altura em que as temperaturas têm superado os 35 graus no sul da Flórida.

As luvas continham bolsas de gelo para ajudar a arrefecer as mãos e, assim, atenuar os efeitos da transpiração e permitir uma maior aderência da raquete às mãos. «Pode reduzir a temperatura corporal em cerca de 30 segundos. Arrefece a corrente sanguínea», afirmou a ex-tenista e comentadora da Sky Sports, Martina Navratilova.

Nesta sexta-feira, Novak Djokovic discute com Grigor Dimitrov o acesso à final.