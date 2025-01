Daniil Medvedev foi protagonista mais uma vez no Open da Austrália e desta vez não foi propriamente pelos resultados.

O tenista russo, o quinto no ranking ATP, teve pela frente na primeira ronda da competição o tailandês Kasidit Samrej, n.º 418, e apenas conseguiu uma vitória muito suada por 2-3, com sets de 2-6, 6-4, 6-3, 1-6 e 2-6.

No final do encontro, Medvedev não teve papas na língua quando questionado acerca da qualidade surpreendente do seu adversário.

«Eu vi os jogos dele [Samrej] e não vi este nível. Fiquei surpreendido. Se jogar assim todos os jogos, a vida dele vai ser boa. Dinheiro, mulheres, casinos, o que quiser. Se jogar assim todos os jogos. Se não, não terá tudo isto. Talvez não no ténis, singrará de qualquer forma, mas espero que ele jogue assim todos os jogos», atirou o tenista russo de 28 anos.

Com este triunfo, Medvedev vai agora defrontar Learner Tien [n.º 121], na segunda ronda do primeiro Grand Slam da temporada.

Veja aqui as declarações de Daniil Medvedev: