Jannik Sinner identificou o que falhou na final do Open dos Estados Unidos, perdida frente a Carlos Alcaraz. «Fui muito previsível no court. Ele fez muitas coisas e mudou o jogo. É o estilo de jogo dele. Cabe a mim decidir se quero fazer mudanças ou não, mas vamos trabalhar nisso, sem dúvida. Vou tentar estar mais bem preparado no próximo jogo com ele», apontou.

Sinner assumiu que contra Alcaraz o jogo potente do fundo do court não faz a mesma mossa em comparação com a grande maioria dos outros adversários. «Uma coisa é quando, mesmo fazendo sempre as mesmas coisas, os resultados são confortáveis. E eu ao longo deste torneio fiz sempre as mesmas coisas: não fiz serviço-vólei e não recorri muito aos drop shots. Mas quando jogamos contra o Carlos temos de sair da nossa zona de conforto.»

O tenista italiano, que foi ultrapassado por Carlos Alcaraz na liderança do ATP World Tour, insistiu que terá de introduzir novas soluções ao jogo para se tornar num jogador mais difícil de ler e, assim, ter mais sucesso no futuro nos duelos com o espanhol. Mesmo que isso implique sacrificar vitórias numa fase inicial de adaptação. «Vou tentar fazer algumas mudanças, mesmo que tenham de perder alguns jogos, para me tornar um pouco mais imprevisível enquanto jogador. Sinto que tenho de fazer isso para me tornar num jogador melhor, que é o meu objetivo principal», referiu na conferência de imprensa após a final do US Open.

Jannik Sinner esteve presente nas quatro finais de torneios do Grand Slam em 2025, tendo vencido duas (a do Open da Austrália e a de Wimbledon, esta com Alcaraz) e perdido outras tantas (ambas frente ao espanhol). O saldo de encontros entre os dois é favorável a Carlos Alcaraz, que venceu dez dos 15 embates já realizados no circuito profissional e sete dos últimos oito.