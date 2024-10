Jannik Sinner apurou-se para a final do Six Kings Slam, milionário torneio de exibição que está a decorrer em Riade, capital da Arábia Saudita.

O tenista italiano, número 1 mundial, derrotou Novak Djokovic em três sets, pelos parciais de 6-2, 6-7 (0-7) e 6-4.

Foi a segunda vitória de Sinner sobre Djokovic em menos de uma semana, depois do triunfo na final do Masters 1000 Xangai no fim de semana passado.