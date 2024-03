Jannik Sinner venceu o Masters 1000 de Miami, ao bater na final o búlgaro Dimitrov, que nos quartos de final tinha arrasado o espanhol Carlos Alcaraz e deixado pelo caminho o alemão Alexander Zverev nas meias-finais.

O tenista italiano, que vai subir pela primeira vez na carreira, por troca com Alcaraz, para o segundo lugar do ATP World Tour na atualização do ranking nesta segunda-feira, não deu quaisquer hipóteses ao búlgaro e impôs-se em apenas uma hora e 13 minutos pelos parciais de 6-3 e 6-1.

Vencedor do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da época, Jannik Sinner conquista o terceiro título em 2024 e o 13.º da carreira. Aos 22 anos, tem agora dois Masters 1000 no palmarés e inscreve mais uma página no ano de sonho e no qual só perdeu por uma vez até ao momento: diante de Carlos Alcaraz nas «meias» de Indian Wells.